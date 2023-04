José Mourinho könnte auf dem Sprung zu PSG sein

Christophe Galtier hat erst in der letzten Woche auf einer Pressekonferenz betont, dass er davon ausgeht auch nächste Saison Trainer von Paris St. Germain zu sein. Tatsächlich könnte der Franzose aber durch José Mourinho ersetzt werden.

Der Portugiese steht seinerseits eigentlich noch bis Juni 2024 bei der AS Roma unter Vertrag. Berichte über atmosphärische Störungen zwischen der Klubleitung und dem 60-jährigen Portugiesen gibt es aber schon länger. Mourinho soll über die fehlenden Investitionen in den Kader unzufrieden sein. Er kann diesen nicht so entwickeln, wie es ihm zusagen würde. Ausserdem legt er sich immer wieder mit Unparteiischen an, was die Bosse der Giallorossi wiederum verärgert.

Laut «RMC Sport» wird der Starcoach von der Klubleitung von PSG umgarnt. Demnach könnte dieser im Sommer ein neues Abenteuer an der Seine beginnen. Für «The Special One», der schon viele Topklubs trainierte, wäre es das erste Engagement in Frankreich.

psc 24 April, 2023 17:52