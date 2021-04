Julian Draxler hat Entscheidung über Zukunft getroffen

Julian Draxler ist an einem wichtigen Punkt seiner Karriere angelangt. Sein Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus. Der 27-Jährige hat offenbar bereits entschieden, wie es weitergeht.

Laut “Sport 1”-Reporter Florian Plettenberg hat der deutsche Nationalspieler für sich entschieden, wie und wo er in der kommenden Saison angreifen wird. Verkünden will er das ganze nach Abschluss der Champions League-Kampagne mit PSG. Sein Team steht in den Halbfinals, die in der kommenden Woche beginnen.

Die Tendenz geht eher in Richtung Abschied aus Frankreich. Meldungen, wonach er aktiv dem FC Bayern angeboten worden sei, sollen aber falsch sein. Draxler ist indes für viele Klubs attraktiv, da er keine Ablöse kostet.

psc 23 April, 2021 13:57