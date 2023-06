Keine Einigung: Julian Nagelsmann wird nicht PSG-Coach

Julian Nagelsmann wird definitiv nicht neuer Trainer von Paris St. Germain.

Die beiden Parteien standen in intensivem Austausch und verhandelten über eine Zusammenarbeit. Zu dieser kommt es allerdings nicht wie "L'Équipe" am späten Freitagabend berichtet. PSG und Nagelsmann haben sich demnach in entscheidenden Fragen nicht einigen können. Die Gespräche sind beendet und werden auch nicht mehr aufgenommen.

PSG sieht sich bereits nach anderen Optionen um. Der aktuelle Coach Christophe Galtier steht zwar noch für ein weiteres Jahr unter Vertrag, soll aber ersetzt werden.

psc 16 Juni, 2023 23:36