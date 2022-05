Kehrer wechselt den Berater und hat einen Plan für seine Zukunft

Der Vertrag von Thilo Kehrer bei Paris Saint-Germain läuft noch ein Jahr. Damit soll er bereits festgelegt haben, wie seine Zukunft aussieht.

Für seine Zukunft hat sich Thilo Kehrer neu aufgestellt und einen Berater-Wechsel vorgenommen. Der Defensivspieler von Paris Saint-Germain verlässt die Agentur “Rogon” und lässt sich fortan von Dirk Hebel beraten, der unter anderem auch die Interessen von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus vertritt.

Ob dahinter auch ein gewünschter Vereinswechsel steckt? Zumindest scheint dies vorerst nicht der Fall zu sein. Wie “Sky” berichtet, plant Kehrer zwar keine Verlängerung seines 2023 auslaufenden PSG-Vertrags, doch will er diesen zumindest erfüllen und sich so für einen Kaderplatz im DFB-Team für die WM 2022 empfehlen. In der Saison 2021/22 kam der 25-Jährige in 34 Pflichtspielen für die Pariser zum Zug.

adk 26 Mai, 2022 12:16