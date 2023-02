Kein Bruch bei Neymar – für Bayern-Spiel fraglich

Neymar musste beim spektakulären 4:3-Sieg von Paris St. Germain gegen Lille am Sonntag ausgewechselt werden, nachdem er in der Partie umgeknickt war. Sein Verein kann leichte Entwarnung geben.

«Neymar, der während des Spiels gegen Lille eine Knöchelverstauchung erlitten hatte, unterzog sich heute einer MRT-Untersuchung. Diese ergab keine Fraktur. Eine weitere Untersuchung der Bänder wird in 48 Stunden durchgeführt», teilt der Klub in einem Statement am Sonntagabend mit. Neymar selbst postet später auf Instagram ein Bild seines Fusses mit einer Manschette und schreibt dazu «wieder und wieder». Nicht zum ersten Mal hat sich der 31-Jährige an dieser Stelle verletzt.

Ob er bis zum Rückspiel im Champions League-Achtelfinal gegen den FC Bayern am 8. März fit wird, ist unklar und hängt vom weiteren Genesungsverlauf ab.

psc 20 Februar, 2023 09:14