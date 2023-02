Kylian Mbappé befürwortet Transfer von Randal Kolo Muani zu PSG

Randal Kolo Muani ist einer der Spieler, die im Fokus von Paris St. Germain stehen. Kylian Mbappé würde eine Verpflichtung des 24-Jährigen sehr begrüssen.

Gemäss «L’Équipe» winkt der Stürmerstar der Franzosen den Zuzug seines Nationalmannschaftskollegen durch. An der WM in Katar harmonierten die beiden bereits, vor allem im Finale gegen Argentinien, in dem Frankreich ein zwischenzeitliches Comeback gelang, an dem beide Stürmer massgeblich beteiligt waren. Ob Kolo Muani Eintracht Frankfurt bereits im Sommer verlässt, steht allerdings noch in den Sternen. Als Ablöse könnten bereits 80 bis 100 Mio. Euro vonnöten sein. Zudem fühlt sich der Angreifer beim Bundesligisten sehr wohl, wie er und auch seine Berater immer wieder betonen.

psc 21 Februar, 2023 14:44