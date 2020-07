Kylian Mbappé bestätigt Verbleib bei PSG

Die Würfel sind gefallen: Torjäger Kylian Mbappé bleibt mindestens eine weitere Saison bei Paris St. Germain.

Dies hat der 21-jährige Franzose bei “beIN Sports” gleich höchstpersönlich verkündet. “Ich bin da und ich werde für ein viertes Jahr beim Projekt sein. Die 50 Jahre des Vereins, es ist in den Augen des Klubs und der Fans ein wichtiges Jahr, ich werde da bleiben, egal, was passiert”, fand Mbappé ganz klare Worte.

Der Stürmer wurde in Vergangenheit immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Zumindest in diesem Sommer wird er aber sicherlicht nicht dahin wechseln.

PSG möchte den noch bis 2022 gültigen Kontrakt mit dem Stürmer verlängern. Ob er dies tun wird, ist aber noch völlig offen.

psc 21 Juli, 2020 20:30