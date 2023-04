Kylian Mbappé dementiert Real-Gerüchte und schwört die PSG-Ultras ein

Kylian Mbappé hat sich vor der 0:1-Niederlage gegen Olympique Lyon am Sonntagabend mit den PSG-Ultras des K-Soce Team getroffen. Dabei hat er ihnen ein grosses Versprechen gemacht.

Wie «RMC Sport» berichtet, kündigte der 24-jährige Stürmerstar bei den Ultras an, die Champions League-Trophäe nach Paris zu holen. Damit dementiert er Gerüchte der «Marca», die in der vergangenen Woche berichtet hatte, dass Mbappé Paris so rasch wie möglich verlassen und spätestens 2024 zu Real Madrid wechseln möchte.

Vorderhand steht der neue Captain der französischen Nationalmannschaft in Paris bis 2025 unter Vertrag. Schenkt man seiner «Rede» vor den PSG-Ultras Glauben, wird er diesen wohl auch erfüllen.

psc 3 April, 2023 14:45