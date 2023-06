Kylian Mbappé sieht für sich für die neue Saison nur eine Option

Kylian Mbappé äussert sich bei seinem Aufenthalt bei der französischen Nationalmannschaft öffentlich zu seiner Zukunftsplanung und stellt einige Dinge klar.

Der PSG-Stürmer betont erneut, dass er für die kommende Saison unbedingt in Paris bleiben möchte. "Meine einzige Option ist es, bei PSG zu bleiben. Das habe ich schon gesagt", so der 24-Jährige. Mbappé bestätigt, dass er den Pariser Verantwortlichen einen Brief gesandt habe, in dem er schrieb, dass er seine Option zur Vertragsverlängerung bis 2025 nicht aktivieren wird. Weiter ausführen will der Torjäger seine Entscheidung nicht. "Es gibt nichts zu erklären. Die Leute können sprechen und kritisieren. Ich weiss, weshalb ich tue, was ich tue und weshalb ich sage, was ich sage. Die Leute wissen nicht alles", führt der Angreifer aus.

Ganz offensichtlich hat Mbappé keine Lust auf weitere Äusserungen in der Öffentlichkeit. Ob das Thema Transfer in diesem Sommer tatsächlich vom Tisch ist, bleibt aber erst einmal unklar. Die PSG-Bosse wollen einen ablösefreien Wechsel des Topstürmers im kommenden Jahr, wenn der Kontrakt ausläuft, angeblich verhindern.

psc 15 Juni, 2023 19:02