Kylian Mbappé lehnt Verlängerung bei PSG ab

Kylian Mbappé hat in dieser Woche verkündet, dass er die neue Saison in jedem Fall im Trikot von Paris St. Germain bestreiten wird. Dennoch gibt es für die Franzosen offenbar schlechte Nachrichten.

PSG-Sportdirektor Leonardo möchte den bis 2022 gültigen Vertrag mit dem Weltmeister unbedingt verlängern. Eine erste Charme-Offensive lief offenbar ins Leere: Laut “Marca” hat Kylian Mbappé ein Angebot zur Verlängerung vorerst ausgeschlagen. “Ich brauche etwas mehr Bedenkzeit”, soll er den Klubverantwortlichen mitgeteilt haben.

Der längerfristige Verbleib von Mbappé geniesst beim Ligue 1-Klub höchste Priorität. Die katarischen Besitzer haben den Vereinsverantwortlichen angeblich klargemacht, dass der 22-Jährige mindestens bis zur WM 2022 unbedingt an der Seine bleiben muss. Dies ist aber wohl nur möglich, wenn der bis dann gültige Kontrakt tatsächlich verlängert wird. Ein ablösefreier Wechsel wäre finanziell ein Desaster. Verlängert Mbappé nicht bis in einem Jahr, könnte demnach der vorzeitige Abgang folgen, um noch eine stattliche Ablöse zu generieren. Real Madrid ist bereits in den Startlöchern…

psc 24 Juli, 2020 10:04