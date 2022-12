Kylian Mbappé provoziert Teamkollege Messi während der WM

Kylian Mbappé und Lionel Messi spielen gemeinsam für Paris St. Germain und könnten sich unter Umständen im WM-Final begegnen. Während des Turniers zündet der französische Torjäger nun mit einer Provokation in Richtung des Argentiniers.

Der 23-Jährige hat einen Beitrag von Cristiano Ronaldo nach dessen WM-Aus auf Instagram kommentiert. Und zwar mit drei Emojis: Einer Krone, betende Händ und einer Ziege. Das letzte ist in Bezug auf seinen PSG-Teamkollegen Lionel Messi durchaus heikel. Das Ziegen-Emoji wird als Synonym für eine Bezeichnung als «Greatest of all time» (=GOAT) verwendet. Messi und Ronaldo «duellieren» sich um diesen Titel schon seit Jahren.

Mbappé hat sich schon als Kind eher auf die Seite von Ronaldo geschlagen, hat sein Zimmer einst sogar mit Postern des aktuell vereinslosen Stürmers ausgeschmückt. Sollten sich Frankreich und Argentinien tatsächlich für das WM-Finale qualifizieren, dürfte das Duell zwischen Mbappé und Messi noch stärker in den Fokus rücken.

psc 12 Dezember, 2022 16:50