Kylian Mbappé lehnt ein weiteres PSG-Angebot ab

Kylian Mbappé hat ein weiteres Angebot zur Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain abgelehnt.

Wie die "Marca" berichtet, kam es am Mittwoch zu einem Treffen zwischen dem 24-jährigen Torjäger und den PSG-Verantwortlichen, wo diese dem Angreifer eine Offerte zur Verlängerung des nur noch bis 2024 gültigen Arbeitspapiers unterbreitet haben. Mbappé sagte aber einmal mehr "Non" und beharrt offenbar darauf, sich für den kommenden Sommer alle Optionen offen zu halten.

Zuletzt durfte er bei den Parisern immerhin wieder mitspielen, obwohl die Offiziellen weiterhin verhindern wollen, dass der Superstar nächstes Jahr einen ablösefreien Abgang hinlegt.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Ansage von Real-Coach Carlo Ancelotti, der in dieser Woche sagte, dass die Madrilenen in diesem Transferfenster bis zum 1. September keine Neuzugänge mehr tätigen würden. Bekanntlich gilt der La Liga-Klub als grosser Favorit auf eine zukünftige Verpflichtung von Mbappé.

psc 25 August, 2023 10:56