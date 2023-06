Kylian Mbappé verrät, weshalb er PSG in einem Jahr verlassen will

Kylian Mbappé gibt der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" ein grosses Interview und verrät unter anderem die Beweggründe für seinen baldigen Abschied bei Paris St. Germain.

Erneut betont der 24-Jährige, dass er nicht um seinen sofortigen Verkauf bittet. Allerdings bestätigt Mbappé auch noch einmal, dass eine Vertragsverlängerung in Paris über 2024 hinaus kein Thema ist. In Frankreich ist er aus seiner Sicht am Ende einer Entwicklung angekommen: "Ich halte mich schon seit einigen Jahren auf einem hohen Niveau. Ich will mich weiter entwickeln, um immer an der Spitze zu bleiben."

Der Torjäger spricht auch von Problemen rund um den Verein, ohne allerdings ins Detail zu gehen: "Wir hatten Probleme und wussten, dass es bei Paris Unzulänglichkeiten gab, für die wir früher oder später bezahlen mussten."

Was ihn indes sehr wohl stört, ist das Verhalten einiger Fans gegenüber Lionel Messi, der den Verein nach zwei Jahren teilweise unter Buhrufen und Pfiffen wieder verlässt: "Ich persönlich habe nicht ganz verstanden, warum so viele Leute so erleichtert waren, dass er gegangen ist. Er sollte respektiert werden, und stattdessen hat er in Frankreich nicht den Respekt bekommen, den er verdient hätte. Es ist eine Schande, aber so war es nun einmal."

Wie es mit Mbappé weitergeht, ist offen. Angeblich will die PSG-Führung den Angreifer noch in diesem Sommer verkaufen, um noch eine Ablöse zu kassieren. Ein sofortiger Wechsel zu Real Madrid könnte dann doch zum Thema werden.

psc 14 Juni, 2023 10:52