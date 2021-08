Kylian Mbappé hat den PSG-Teamkollegen seine Entscheidung mitgeteilt

Kylian Mbappé hat bezüglich seiner Zukunft offenbar eine wegweisende Entscheidung getroffen – und diese nun auch seinen Mitspielern bei Paris St. Germain mitgeteilt.

Wie “Cadena SER” berichtet, hat der 22-Jährige den Entschluss gefasst PSG bald zu verlassen. Demnach will sich Mbappé Real Madrid anschliessen. Den noch bis Juni 2022 gültigen Vertrag in Paris will er noch erfüllen, danach sieht er seine Zukunft in Spanien. Die Unterschrift unter einen neuen Kontrakt beim französischen Topklub verweigert er. Über diese Entscheidung sollen nun auch seine gegenwärtigen Teamkollegen eingeweiht sein.

Zuletzt tauchten nach dem Messi-Transfer zu PSG Gerüchte auf, wonach Mbappé für eine Summe von 150 Mio. Euro bereits in diesem Sommer nach Madrid wechseln könnte. Dazu wird es nicht kommen. Stattdessen könnten Mbappé, Messi und Neymar in dieser Saison in Paris einen echten Traumsturm bilden. Der Ligue 1-Klub könnte natürlich weiter versuchen, Mbappé doch noch zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen. Ob dies gelingt, ist allerdings fraglich. Ab 1. Januar 2022 kann der Stürmerstar frei mit anderen Klubs verhandeln und auch schon einen Vertrag mit Gültigkeit ab 1. Juli 2022 unterzeichnen.

psc 18 August, 2021 14:11