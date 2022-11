Kylian Mbappé zeigt im Spielertunnel eine obszöne Geste

Kylian Mbappé hat im letzten Ligaspiel des Jahres beim 5:0-Sieg gegen Auxerre einen weiteren Treffer beigesteuert. Dennoch war er beim Gang in die Kabine geladen und liess sich zu einer obszönen Geste hinreissen.

Diese wurde von den Stadionkameras eingefangen und fand schliesslich auch rasch den Weg in die sozialen Medien. Mbappé fasst sich in den Schritt und tauscht einige wohl nicht sehr nette Worte mit Auxerre-Profi Kays Ruiz-Atil aus. Dieser spielte einst für PSG. Der Kontrahent reagiert nicht wirklich auf die Provokation des französischen Nationalspielers.

Weshalb Mbappé die Geste zeigte, konnte bisher nicht eruiert werden. Für den 23-Jährigen steht in den nächsten Wochen nun der Einsatz mit der Équipe tricolore an der WM in Katar im Fokus.

psc 14 November, 2022 14:31