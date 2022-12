Kylian Mbappé hat das Training bei PSG bereits wieder aufgenommen

Nach dem verlorenen WM-Finale mit Frankreich ist Kylian Mbappé rasch nach Paris zurückgekehrt. Dort trainiert er sogar schon wieder bei seinem Klub.

Erst am Sonntagabend stand der 24-jährige Torjäger mit der Équipe Tricolore in Doha noch im Einsatz, die Enttäuschung über die Final-Niederlage gegen Argentinien war gross. Offenbar will sich Mbappé ablenken und rasch wieder zum Alltag im Klub zurückkehren. Am Mittwochmorgen erschien er jedenfalls bereits wieder auf dem Trainingsgelände von PSG. Das nächste Pflichtspiel für die Pariser steht am 28. Dezember in der Ligue 1 gegen Racing Strassburg an.

Klubkollege Lionel Messi ist nach dem WM-Triumph erst einmal in die Heimat gereist. Nach den Festivitäten in der Hauptstadt Buenos Aires ist er in seinen Heimatort Rosario weitergeflogen. Dieses Jahr wird er im Gegensatz zu Mbappé sicherlich nicht mehr für PSG auflaufen.

psc 21 Dezember, 2022 10:49