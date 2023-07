Kylian Mbappé ist das Ultimatum egal - er will seinen Vertrag bei PSG aussitzen

Torjäger Kylian Mbappé und sein Verein Paris St. Germain steuern tatsächlich auf einen grossen Konflikt zu: Der französische Nationalspieler will seinen bis 2024 gültigen Vertrag aussitzen. Ein Szenario, das die PSG-Bosse unbedingt abwenden wollen.

Klubboss Nasser Al-Khëlaifi hat in der vergangenen Woche in einem Interview noch einmal betont, dass man Mbappé auf keinen Fall ablösefrei ziehen lassen will. Sollte dieser seinen aktuellen Kontrakt nicht verlängern, bliebe im Grunde nur ein Verkauf in der aktuellen Transferperiode. "Wenn er keinen neuen Vertrag unterschreiben will, ist die Tür offen. So ist es für ihn und für alle anderen. Niemand ist grösser als der Verein, kein Spieler, nicht einmal ich. Das ist ganz klar", liess sich Al-Khëlaifi zitieren.

Diese "Drohung" kommt bei Mbappé offensichtlich nicht an. Das vom Verein gestellte Ultimatum ist dem 24-Jährigen laut "RMC Sport" egal. Er will die neue Saison auf jeden Fall in Paris bestreiten und dann im Sommer 2024 wechseln. Selbst die Aussicht, die komplette kommende Saison auf der Bank zu verbringen, würde nichts daran ändern.

Die Fronten sind also bereits verhärtet und derzeit sieht es so aus, dass vorerst keine der beiden Seiten nachgibt.

psc 11 Juli, 2023 14:37