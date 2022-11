Kylian Mbappé begründet seinen Verbleib bei PSG

Kylian Mbappé hat sich im Frühling für eine Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain entschieden, obwohl Real Madrid intensiv um ihn gebuhlt hatte. Jetzt begründet der 23-jährige Superstar seine Entscheidung.

In Paris finde er ein komplett leeres Buch vor, behauptet der Torjäger bei «Sports Illustrated». Man müsse das ganze etwas anders betrachten. «Natürlich wäre es einfacher gewesen, nach Madrid zu gehen. Aber ich habe diese Ambition. Ich bin Franzose und ein Kind von Paris. In Paris zu gewinnen, ist etwas wirklich Spezielles», führt Mbappé aus.

Und weiter: «Das kann bedeuten, dass dein Name in die Geschichtsbücher deines Landes geschrieben wird. Als ich erklärt habe, hier zu bleiben, hat dies an der Einstellung vieler Menschen etwas geändert. Sie sagen: ‹Ja, es ist nicht notwendig zu gehen. Man muss da Land nicht verlassen.'» Mbappé will also so etwas wie ein Vorbild sein – auch für Personen ausserhalb des Fussballs.

Die Kehrseite, die der Topstürmer nicht erwähnt: In Madrid ist er durch seine Entscheidung zumindest zwischenzeitlich zur Persona non grata geworden. Ob die Türe für einen künftigen Wechsel zu Real noch offen ist, bleibt unklar.

