Kylian Mbappé weist Wechselgerüchte vehement zurück

Kylian Mbappé mischt sich erstmals in die Diskussionen um seinen angeblichen Wechselwunsch ein und weist einen solchen weit von sich.

Im Anschluss an den 1:0-Sieg von Paris St. Germain in der LIgue 1 gegen Olympique Marseille nutzt der 23-Jährige die Gelegenheit für eine öffentliche Ansage. Dass er Paris so rasch wie möglich verlassen wolle, wie es diverse Medien in der vergangenen Woche berichteten, sei komplett falsch, sagt Mbappé: «Ich bin sehr glücklich. Ich habe nie um meinen Abgang im Januar gebeten.»

Der Torjäger hat die jüngsten Bericht «nicht verstanden». Zudem sei er «weder direkt noch indirekt an diesen Informationen beteiligt» beteiligt, habe also auch seine Entourage nicht dazu angewiesen, Unruhe zu stiften: «Wir waren fassungslos, als wir es erfuhren. Danach müssen wir damit umgehen, wir hatten ein Spiel zu spielen. Ich wollte nur sagen, dass es völlig falsch ist, ich bin sehr glücklich hier.»

Damit sind die Wechselgerüchte erst einmal vom Tisch. Vertraglich ist Mbappé bis 2025 an die Pariser gebunden, wobei das letzte Vertragsjahr offenbar an gewisse Bedingungen gekoppelt ist bzw. er dieses nicht bestreiten müsste. Schon im Hinblick auf den kommenden Sommer könnte ein Transfer durchaus wieder zu einem Thema werden. Mbappé sagt denn auch vielsagend: «Wenn man bei PSG spielt, weiß man, auf was man sich einlässt. Man weiß, was es an Gutem und Schlechtem mit sich bringt. Jeder Spieler, der hierher kommt, weiß das. Man ist gewarnt.»

psc 17 Oktober, 2022 09:14