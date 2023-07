Kylian Mbappé wird in Kamerun zu seiner Zukunft befragt

PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi hat in dieser Woche ziemlichen Druck auf Superstar Kylian Mbappé aufgesetzt und noch einmal betont, dass der Torjäger sich nicht zurücklehnen und 2024 einfach so ablösefrei wechseln darf. Bei einem Trip nach Kamerun gibt sich der 24-Jährige nun bedeckt.

Mbappé wird bei einem Besuch der Heimat seines Vaters von einer Journalistin gefragt, wo er denn demnächst spielen werde. Mbappé hat aber offensichtlich keine Lust, diese heiss diskutierte Frage zu beantworten. "Ich möchte meinen Aufenthalt geniessen und meinen Urlaub so gut wie möglich ausnutzen. Ich möchte von allen Kamerunern und Kamerunerinnen profitieren und das ist mein einziges Anliegen."

Mbappé hat sich in Kamerun mit Premierminister Joseph Dion Ngute getroffen und über Projekte gesprochen, die er in Kamerun umsetzen möchte. "Ich war sehr froh, mit dem Premierminister zu sprechen. Wir haben uns über ziemlich viele Dinge ausgetauscht, ziemlich viele Projekte. Ich habe meine ganze Dankbarkeit ausgedrückt, dass ich empfangen werden konnte, meine ganze Freude, hier zu sein. Wir haben viele Projekte, einige davon haben wir bereits mit einigen Schulen begonnen, aber wir haben noch grössere Projekte", so der Topstürmer.

psc 7 Juli, 2023 17:23