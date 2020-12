Laurent Blanc lehnt Trainerjob beim FC Nantes ab

Der frühere PSG-Trainer und ehemalige französische Nationaltrainer Laurent Blanc hat den Trainerjob bei Ligue 1-Verein FC Nantes abgelehnt.

Der 55-Jährige wurde laut “20 Minutes” am Montag für die Nachfolge von Christian Gourcuff kontaktiert, der sein Amt in Nantes am Dienstagmorgen niedergelegt hat. Blanc hatte daraufhin eine kurze Bedenkzeit erbeten und sich bei einigen Personen aus dem Umfeld des Vereins umgehört. Letztlich hat er den Job nicht angenommen. Angeblich ist er wenig angetan davon, ein Team mitten in der Saison zu übernehmen ohne die volle Kontrolle über das Transferwesen zu haben.

Blanc ist seit seinem Abgang bei PSG im Sommer 2016 ohne Trainerjob.

psc 8 Dezember, 2020 16:40