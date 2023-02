Laut Agüero: Messi denkt über Sensationstransfer nach

Die Zukunft von Lionel Messi gilt noch als ungeklärt. Laut Kumpel Sergio Agüero denkt der PSG-Star über einen überraschenden Wechsel nach.

Der Vertrag von Lionel Messi läuft bei Paris Saint-Germain zum Saisonende aus. Doch bislang ist offen, ob der 35-jährige Angreifer diesen verlängern wird. Angeblich denkt der siebenfache Weltfussballer darüber nach, zu seinem Heimatverein Newell’s Old Boys zurückzukehren.

Das verrät sein langjähriger Weggefährte und enger Freund Sergio Agüero bei «UOL Esporte». Agüero dort: «Er denkt ernsthaft über die Möglichkeit nach, für Newell’s zu spielen.» Ein Testversuch für Messi im Trikots des Traditionsklubs aus Rosario soll im Juni stattfinden. Der amtierende Weltmeister wird demnach dann für Rosario beim Abschiedsspiel von Ex-Teamkollege Maxi Rodríguez spielen.

Rodríguez selbst rät indes dazu, Agüeros Aussagen nicht überzubewerten: «Kun ist eben Kun. Er kann kein Geheimnis behalten, aber wir werden es sehen. Es ist schwer über so etwas zu sprechen, weil dann sofort eine Lawine an Gerüchten losgetreten wird. Warten wir einfach ab und schauen wir, was passiert.»

adk 25 Februar, 2023 16:25