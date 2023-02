Vor Bekanntgabe durchgesickert: Messi räumt bei der FIFA-Gala ab

Am Montagabend werden von der FIFA bei den «The Besta-Awards» in Paris einmal mehr die besten Spieler des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Um es präzise zu sagen, wurden die Leistungen zwischen dem 8. August 2021 und dem 18. Dezember 2022 berücksichtigt. Die Jury besteht aus den Kapitänen und Trainern der Nationalmannschaften, ausgewählten Journalisten und Fans. Der Sieger des «The Best»-Awards steht laut Transferexperte Fabrizio Romano fest und heisst wenig überraschend Lionel Messi. Er setzt sich unter anderem gegen PSG-Klubkollege Kylian Mbappé und Real-Torjäger Karim Benzema durch.

Mit dem WM-Titel mit Argentinien hat «La Pulga» das entscheidende Argument für die Wahl geliefert. Der 35-Jährige kommt persönlich in seiner Profikarriere inzwischen auf sage und schreibe 700 Tore.

Lionel Messi scores 700 club goals in his incredible career — 28 goals with PSG & 672 with Barcelona ⭐️🇦🇷 #Messi

Messi has also two assists for Mbappé tonight…

…and Leo’s also gonna win “The Best” FIFA Award on Monday in Paris 🥇 pic.twitter.com/ylyQXbQrgh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2023