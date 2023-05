Lionel Messi entschuldigt sich öffentlich für Saudi-Trip

Lionel Messi äussert sich erstmals nach seiner Suspendierung bei Paris St. Germain zu seinem nicht autorisierten Kurztrip nach Saudi-Arabien. Der 35-Jährige entschuldigt sich insbesondere bei seinen Teamkollegen.

In einem Video mit wohl wohl absichtlich sehr schlicht gehaltenem weissem Hintergrund spricht Messi in einem Anzug in spanischer Sprache in die Kameras und bittet um Vergebung. Der 35-Jährige sagt, dass er gedacht hätte, dass die Mannschaft am Montag, wie üblich nach einem Spiel, einen freien Tag hätte: «Ich habe diese Reise bereits organisiert und konnte sie nicht mehr absagen, da ich das schon vorher gemacht habe.» Messi entschuldigt sich bei seinen Teamkollegen und wartet nun darauf «was der Klub mit mir tun will».

Angeblich läuft die Sperre erst einmal während zwei Wochen. In dieser Zeit darf Messi weder an Trainings noch an Spielen teilnehmen und erhält auch keinen Lohn. Berichten zufolge ist sein Aus bei den Parisern im Sommer besiegelt.

❗️ Barça target Lionel Messi has asked PSG for forgiveness. 🎥 pic.twitter.com/AyzGzS9xPn — barcacentre (@barcacentre) May 5, 2023

psc 5 Mai, 2023 17:40