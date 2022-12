Lionel Messi feiert weiter in der Heimat – PSG-Comeback erst im neuen Jahr

Lionel Messi darf den Titelgewinn an der WM mit Argentinien weiterhin feiern. Der 35-Jährige hat von seinem Verein Urlaub bis im Neujahr bekommen.

Für Paris St. Germain steht Mittwochabend bereits das nächste Spiel in der Ligue 1 auf dem Programm. Messi wird dort aber fehlen, wie Trainer Christophe Galtier auf einer Pressekonferenz am Dienstag bestätigt. Der Zauberfloh hat von seinem Klub bis zum 1. Januar frei bekommen und wird erst danach in Frankreich zurück erwartet.

Kylian Mbappé, der ebenfalls im WM-Final stand, aber mit Frankreich unterlag, ist hingegen ebenso zurück wie Neymar, der mit der Seleçao im Viertelfinale an Kroatien scheiterte.

