Lionel Messi noch immer in Barcelona – neuer Zeitplan für den Wechsel

Lionel Messi weilt nach wie vor in Barcelona. Der 34-Jährige wird voraussichtlich erst am Dienstag nach Paris reisen.

Sein Vater Jorge Messi ist im intensiven Austausch mit den PSG-Verantwortlichen, um alle Vertragsdetails zu klären. Alle Parteien gehen davon aus, dass es klappt. Noch ist aber nicht alles in trockenen Tüchern. Messi will erst nach Paris fliegen, wenn alles unter Dach und Fach ist. Laut “TyC Sports” wird der Zauberfloh wohl am Dienstag ein Flugzeug in Richtung Frankreich besteigen. Die PSG-Fans warten am Flughafen in Paris bereits sehnsüchtig auf den baldigen Neuzugang. Noch brauchen sie etwas Geduld.

Messi muss Barça in diesem Sommer aus finanziellen Gründen verlassen. Beim Starensemble von PSG wartet ein Zweijahresvertrag mit Option auf ihn, der ihm jährlich 40 Mio. Euro sichern soll.

psc 9 August, 2021 18:14