Lionel Messi räumt bei den Laureus Awards gleich doppelt ab

Lionel Messi wird an den Laureus Awards gleich doppelt ausgezeichnet und schafft damit Historisches.

Der 35-jährige Argentinier wird sowohl als Einzelsportler wie auch im Team ausgezeichnet. Am Montagabend erhält Messi in Paris den «Laureus World Sportsman of the Year Award». Mit der argentinischen Nationalmannschaft erhält er zudem auch den «Laureus World Team of the Year Award». Der Captain nahm den Preis stellvertretend für die Albiceleste entgegen.

Messi wählte nach seiner zwischenzeitlichen Suspendierung bei PSG bei seiner Dankensrede versöhnliche Worte: «Dies ist eine besondere Ehre, vor allem, weil die Laureus World Sports Awards dieses Jahr in Paris verliehen werden, der Stadt, die meine Familie willkommen geheissen hat, seit wir 2021 hierher kamen. Ich möchte mich bei all meinen Teamkollegen bedanken, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei PSG – nichts davon habe ich allein erreicht, und ich bin dankbar, dass ich alles mit ihnen teilen kann.»

Mit Christian Eriksen gewinnt ein weiterer Fussballer einen Award. Der Däne erhält die Auszeichnung für das «World Comeback of the Year».

psc 8 Mai, 2023 20:05