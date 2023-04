Lionel Messi lehnt das Mega-Angebot aus Saudi-Arabien ab

Lionel Messi wird in der kommenden Saison nicht in Saudi-Arabien auflaufen.

Die Scheichs lockten ihn Berichten zufolge mit einem Wahnsinns-Jahressalär von rund 400 Mio. Euro. Wie «TyC Sports» aus Argentinien am Mittwoch meldet, hat Messi über seinen Vater und Berater Jorge die Offerte der Saudis allerdings direkt ausgeschlagen. Der 35-Jährige will auch in der kommenden Saison auf höchstem Niveau in Europa spielen. Der Gang nach Saudi-Arabien passt nicht, auch wenn er als Werbebotschafter bereits für das Land bzw. die Tourismusbehörde von Saudi-Arabien tätig ist.

Sportlich zieht es ihn noch nicht dahin. Wo Messi in der kommenden Saison spielen wird, ist noch unklar. Sein Vertrag bei Paris St. Germain läuft aus. Die Gespräche über eine Verlängerung scheinen nicht zu fruchten, eine Rückkehr nach Barcelona gerät in Griffnähe.

psc 5 April, 2023 12:41