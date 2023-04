Lionel Messi wird von PSG-Fans erneut ausgepfiffen

Paris St. Germain kassiert in der heimischen Liga gegen Olympique Lyon eine weitere Niederlage. Lionel Messi muss erneut einiges einstecken.

Der 35-jährige Argentinier wird am Sonntagabend nämlich wieder von Teilen der eigenen Fans ausgepfiffen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison. PSG soll nach wie vor um eine Vertragsverlängerung mit dem Superstar bemüht sein, die Pfiffe der Fans sind dafür aber sicherlich nicht förderlich.

Derweil bleibt Trainer Christophe Galtier im Amt. Noch führen die Pariser die Tabelle in der Ligue 1 mit sechs Punkten Vorsprung an. Dennoch wird im Sommer ein Trainerwechsel erwartet. Galtier steht zwar bis 2024 unter Vertrag, dass er in eine zweite Saison bei PSG geht, gilt inzwischen aber als unwahrscheinlich.

Auch Messi könnte den Klub im Sommer verlassen. Spekulationen über eine Rückkehr zu Barça werden immer lautet.

psc 3 April, 2023 10:29