Lionel Messi: «Ich fühle mich bei PSG grossartig»

Lionel Messi betont, dass er sich bei Paris St. Germain zurzeit rundum wohlfühlt. Ob dies auch als Zeichen einer baldigen Vertragsverlängerung verstanden werden kann, ist offen.

Der 35-Jährige hat nach einem schwierigen ersten Jahr beim Ligue 1-Klub in der zweiten Spielzeit voll gezündet und steht in dieser Saison in 29 Pflichtspielen für seinen Verein sagenhafte 18 Tore und 16 Assists erzielt. Und ganz nebenbei hat Messi mitten in der Saison mit Argentinien noch den Weltmeistertitel eingefahren.

«Ich fühle mich bei PSG grossartig. Das erste Jahr hat mich wegen Anpassungen einiges gekostet, aber jetzt fühle ich mich im Verein und in der Stadt sehr wohl. Ich geniesse es sehr. Diese Saison habe ich mit sehr viel Enthusiasmus gestartet», sagt Messi in einem Video-Interview, das auf der Webseite von PSG erscheint.

Konkret zu seiner Zukunft äussert sich der Zauberfloh indes nicht. Somit bleibt weiterhin offen, ob er den Ende Juni auslaufenden Vertrag verlängert oder sich noch einmal neu orientiert.

psc 6 März, 2023 19:14