Lionel Messi tendiert doch zu PSG-Verbleib

Lionel Messi will auch in der kommenden Saison in Europa Fussball spiele. Offenbar könnte der Weltfussballer letztlich doch in Paris bleiben.

Wie die argentinische Zeitung «Olé» berichtet, spricht der 35-Jährige bislang lediglich mit PSG über seine Zukunft. Verhandlungen finden sogar schon statt. Zwar kam es bisher zu keiner Einigung, in absehbarer Zeit könnte diese aber erfolgen. Eine Rückkehr von Messi zu Barça wird derweil weiterhin als unwahrscheinlich angesehen. Und lukrative Angebote aus der MLS und Saudi-Arabien lehnt der Zauberfloh bisher ab, da er noch mindestens eine weitere Spielzeit auf höchstem Niveau spielen will. Angeblich auch um für die Copa America 2024 gerüstet zu sein, wo er Argentinien zu einem weiteren Erfolg führen will.

psc 10 März, 2023 19:00