Messi trainiert in Paris schon wieder – Sperre wird reduziert

Lionel Messi wurde vor Wochenfrist wegen seines nicht autorisierten Trips nach Saudi-Arabien bei Paris St. Germain zunächst für zwei Wochen gesperrt. Diese Sperre wird nun aber reduziert.

Der 35-jährige Argentinier tauchte am Montag wieder auf dem Trainingsgelände der Pariser auf und bestritt eine individuelle Einheit. Gemäss «L’Équipe» wird Messi bereits am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren. PSG-Coach Christophe Galtier soll den Zauberfloh bereits im nächsten Ligaspiel gegen Ajaccio am Samstag wieder zur Verfügung haben.

Insgesamt hat sich die Situation nach der öffentlichen Entschuldigung des argentinischen Weltmeisters am vergangenen Freitag beruhigt. Alle Parteien wollen die Saison anständig und im Einvernehmen beenden. Am Beschluss, Paris und Frankreich zum Saisonende zu verlassen, wird sich für Messi aber nichts mehr ändern.

psc 8 Mai, 2023 14:41