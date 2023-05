Lionel Messi weilt als Tourismus-Botschafter in Saudi-Arabien

Dort kommt er seiner Rolle als Tourismus-Botschafter nach, die er bereits im vergangenen Jahr vereinbart hatte. Die Reise musste bereits zweimal verschoben werden, ein drittes Mal ist dies nun nicht geschehen. «Ich freue mich, Messi und seine Familie in Saudi-Arabien begrüssen zu dürfen, um die magischen Reiseziele und authentische Erlebnisse zu geniessen», schreibt Saudi-Arabiens Tourismus-Minister Ahmed al Khateeb auf Twitter. Offenbar hat Messi von PSG gar keine Erlaubnis für den Trip erhalten, den Verein aber vor vollendete Tatsachen gestellt. Dennoch steht eine allfällige Vertragsverlängerung im Raum. Ein Angebot liegt beim 35-jährigen Superstar jedenfalls auf dem Tisch.

Gemeinsam mit seiner Frau Antonella Roccuzzo und seinen Söhnen posiert Messi während dem Trip auch für Fotos.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.

We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08

— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023