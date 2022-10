Oranje-Legende Marco van Basten lästert über Neymar

Der frühere niederländische Nationalspieler Marco van Basten echauffiert sich in einer TV-Sendung über den brasilianischen Superstar Neymar.

Der 57-Jährige ärgert sich massiv über das Verhalten des PSG-Stürmers. «Neymar ist eine echte Heulsuse, er provoziert ständig. In einer Sekunde foult er jemanden und in der nächsten spielt er wieder das Opfer», so van Basten. Auslöser der Schelte war der Auftritt von Neymar beim 0:0 zwischen PSG und Reims am Wochenende.

Der Unparteiische in besagtem Spiel habe den 30-Jährigen viel zu sehr beschützt, führt der TV-Experte bei «Ziggo Sport» aus: «Es gibt keine Erlaubnis, ihn zu berühren. Ich würde applaudieren, wenn sich jemand wirklich mit ihm auseinandersetzen würde.»

Schliesslich bezeichnet der Europameister von 1988 Neymar sogar als «unerträgliche Person auf dem Feld», die sich viel zu theatralisch gebe.

psc 11 Oktober, 2022 17:38