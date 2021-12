Marquinhos bleibt bis zum Karriereende bei PSG

Der brasilianische Abwehrspieler und Mannschaftskapitän Marquinhos will offenbar bis zum Ende seiner Karriere für Paris St. Germain spielen.

Sportdirektor Leonardo lässt verlauten, dass der 27-Jährige zu keiner Sekunde an einen möglichen Abgang aus Paris denkt. “Marquinhos bleibt bis zum Karriereende. Er will nicht gehen”, sagt er anlässlich einer Rede an der Pariser La Sorbonne-Universität. Seit mehr als acht Jahren läuft der Brasil-Verteidiger bereits für den Ligue 1-Klub auf und bestritt dabei 342 Pflichtspiele für die Pariser. Sein aktueller Vertrag ist bis 2024 datiert. Über eine noch längerfristige Zusammenarbeit wird aber bereits gesprochen. Auch von Klubseite her möchte man den Innenverteidiger noch für lange Zeit binden.

psc 17 Dezember, 2021 18:43