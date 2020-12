Pochettino kommt: Der neue PSG-Trainer steht definitiv fest

Noch ist es nicht offiziell, doch Mauricio Pochettino steht als neuer Trainer von Paris St. Germain fest.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano in seinem wöchentlichen Transfer-Podcast “Here We Go” am Mittwoch verrät, sind zwar noch kleine Details zu klären, scheitern kann aber nichts mehr. Der 48-jährige Argentinier wird neuer PSG-Coach und diskutiert mit der Klubführung und Sportdirektor Leonardo sogar schon die Planungen für das anstehende Transferperiode im Januar. Ob es Verstärkungen gibt, ist noch offen. Ein Name, der weiterhin heiss gehandelt wird, ist jener von Christian Eriksen, mit dem Pochettino bereits bei den Spurs zusammenarbeitete.

Grundsätzlich liegt der Fokus der Klubleitung der Pariser aber bei der Vertragsverlängerung mit Kylian Mbappé, die unbedingt unter Dach und Fach gebracht werden soll.

Dass nun Pochettino Trainer wird, ist übrigens keine Selbstverständlichkeit. Beinahe wäre ein anderer Coach engagiert worden: Hätte PSG das Champions League-Spiel bei Manchester United am 2. Dezember verloren, wäre Tuchel bereits dann rausgeworfen worden. Der Nachfolger hätte dann allerdings Thiago Motta geheissen! Der 38-Jährige war lange Spieler bei den Parisern und coachte in der Saison 2018/19 die U19. Inzwischen hat sich das Fenster für ihn aber geschlossen, die Wahl von Sportdirektor Leonardo heisst Pochettino.

psc 30 Dezember, 2020 15:55