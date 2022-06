Mauro Icardi stellt öffentlich klar, wo er nächste Saison spielen will

Der argentinische Torjäger Mauro Icardi reagiert auf die Gerüchte um einen möglichen Wechsel und hält öffentlich fest, dass er auch in der kommenden Saison für PSG spielen möchte.

Dort steht der 29-jährige Angreifer noch bis 2024 unter Vertrag. Gedanken an einen Transfer im Sommer hat er keine, wie er in den sozialen Medien nun klarstellt. Icardi hat in Paris zwar eine schwierige letzte Saison verbracht, beim Ligue 1-Klub und auch in der Stadt gefällt es ihm aber nach wie vor. Deshalb denkt er vorderhand auch nicht über eine Luftveränderung nach.

psc 6 Juni, 2022 13:12