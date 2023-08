Mbappé nicht im Kader? Luis Enrique hofft auf positive Lösung

Kylian Mbappé bleibt bei Paris Saint-Germain wohl weiter ausgeschlossen. Trainer Luis Enrique bezieht Stellung zur Situation des Starspielers.

Für Paris Saint-Germain startet die neue Saison am Samstag (21 Uhr) in der Ligue 1 gegen Lorient - vermutlich ohne Kylian Mbappé, der seinen 2024 auslaufenden Vertrag weiter nicht verlängern will und sich aktuell in einer Trainingsgruppe mit weiteren Aussortierten, die den französischen Meister verlassen sollen, befinden.

Zwar wollte Luis Enrique weder bestätigen noch dementieren, dass Mbappé am Samstag gegen Lorient nicht spielen wird, dafür sagte er zur Vertragssituation des Starangreifers: "Das ist ein Thema, das in der Vergangenheit schon aufgekommen ist, zwischen dem Klub und dem Spieler positiv gelöst wurde – bevor ich hier war. Ich hoffe und wünsche mir, dass es wie in der Vergangenheit passiert und der Klub und der Spieler eine Einigung finden. Das würde mir gefallen. Ich erinnere an den Präsidenten: Die Philosophie des Klubs ist sehr klar. Der Klub steht über Spielern, Trainern, Sportdirektoren. Das teile ich zu 100 Prozent."

Mbappé war 2021/22 ebenfalls mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison gestartet - und verlängerte erst im Mai seinen Ende Juni auslaufenden Kontrakt.

adk 11 August, 2023 14:39