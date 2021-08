Mbappé und Messi stehen im PSG-Kader für Spiel gegen St. Reims

Aus personaltechnischer Sicht verspricht das Duell zwischen St. Reims und Paris Saint-Germain Brisanz. PSG konnte sich mit Real Madrid nach wie vor nicht über einen Transfer von Kylian Mbappé einigen, steht der 22-Jährige damit im Kader. Ob der Angreifer auch eine Option für die Startelf ist, ist offen.

Derweil findet sich auch Platz für Lionel Messi. Der 34 Jahre alte Argentinier war nach seinem Vertragsaus beim FC Barcelona ablösefrei nach Paris gewechselt, dort bislang aber noch nicht zum Einsatz gekommen. Gegen St. Reims könnte das Debüt erfolgen.

📋 A group of 22 players are in the squad for the trip to Reims 👀#SDRPSG pic.twitter.com/8PONgR8rH2

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021