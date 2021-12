Deutliche Mehreinnamen: PSG spürt einen Messi-Effekt

Das Engagement von Lionel Messi scheint sich für Paris St. Germain trotz nicht gerade geringer Salärzahlungen voll auszuzahlen.

Der argentinische Superstar hat seit seiner Ankunft im August zu deutlich mehr Trikotverkäufen und höheren Sponsoreneinnahmen geführt. Marc Armstrong, bei den Parisern für das Sponsoring zuständig, bestätigt gegenüber “Goal” und “Spox”, dass ein deutlicher Messi-Effekt spürbar ist. “Er ist richtig wertvoll für uns. Aus wirtschaftlicher Sicht ist sein Einfluss unglaublich. Wir glauben, dass wir schon letztes Jahr mehr Trikots als jeder andere Klub verkauft haben. Und das aktuelle Jahr wird noch besser. Die Nachfrage nach den Shirts ist noch einmal um 30 bis 40 Prozent gestiegen”, sagt der PSG-Angestellte.

Der positive Effekt ist trotz der Corona-Krise spürbar, der dazu führt, dass Trikots in Asien nicht wie gewohnt hergestellt und geliefert werden: “Wenn wir mehr produzieren könnten, würden wir noch mehr verkaufen.” Der Verein konnte seit der Messi-Ankunft auch schon diverse neue Sponsorenverträge mit neuen Partnern abschliessen. Zudem kamen in den Social Media-Kanälen rund 20 Millionen neue Follower hinzu. Und auch das Interesse an Tickets ist deutlich gestiegen: “Es gibt eine riesige Nachfrage, der wir im Moment nicht komplett nachkommen können. Wir haben uns dazu verpflichtet, dass wir die Preise so gestalten, dass alle Fans PSG erleben können.”

psc 22 Dezember, 2021 17:39