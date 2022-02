Messi bei PSG unglücklich? Das steckt dahinter

Lionel Messi soll bei Paris Saint-Germain bislang unzufrieden sein. Dabei handelt es sich wohl aber nur um ein Gerücht.

Die spanische Sportzeitung “Marca” berichtet, dass Lionel Messi aktuell unglücklich sei. Grund dafür ist demnach, dass sich der 34-jährige Angreifer nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain in seiner neuen Heimat noch nicht zurechtgefunden hat. Der siebenfache Ballon-d’Or-Sieger erzielte in 18 Pflichtspieleinsätzen für PSG bis dato erst sechs Tore und bleibt damit hinter seinen Erwartungen.

Der spanische Journalist Guillem Balague räumt mit den Spekulationen nun aber auf. Laut dem Reporter, der über Messi sowie PSG-Trainer Mauricio Pochettino bereits Biografien verfasst hat, bestreitet, dass Messi in Paris unglücklich ist. Zwar würde Messi, wie Balague in einer Kolumne für “Le Parisien” schildert, durchaus sein Anwesen in Castelldefels (nahe Barcelona) vermissen, aber der Superstar fühle sich in seinem neuen Haus im Pariser Vorort Neuilly-Sur-Seine völlig sicher und wohl – und sei demnach aktuell alles andere als unglücklich. Die Gerüchte dürften vermutlich aber dennoch anhalten. Messis Kontrakt in Paris ist indes bis 2023 datiert.

adk 6 Februar, 2022 15:43