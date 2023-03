Messi doch zu Inter Miami? Spielerberater lässt aufhorchen

Bei Lionel Messi gibt es weiter Gerüchte um einen Wechsel von Paris Saint-Germain zu Inter Miami. Nun lässt mit Jerome Meary ein Spielervermittler aufhorchen.

Wie Jerome Meary in einem Interview mit der französischen Sportzeitung «L’Équipe» erklärt, sprechen Lionel Messi und Inter Miami über eine mögliche Zusammenarbeit. Meary, der in seiner Agentur ‹Elite Athletes› überwiegend in den USA aktive Spieler betreut, sagt: «Sein Transfer geniesst bei Jorge Mas (Inter Miamis Boss; Anm. d. Red.) Priorität. Sie haben sich schon unterhalten, bevor Messi zu PSG ging. Die Gespräche haben wieder begonnen und Mas verbrachte viel Zeit mit Messis Beratern in Katar (während der Weltmeisterschaft).»

Fraglich ist, wie ein Deal kostentechnisch aufgestellt werden könnte. MLS-Comissioner Don Garber hatte kürzlich bei «The Athletic» angedeutet, dass dafür wohl eine Ausnahmeregelung gefunden werden müsse. Schliesslich gibt es in der MLS eine Gehaltsobergrenze: «Wir sprechen hier von dem vermutlich begabtesten Spieler in der Geschichte des Sports», so Garber. «Falls wir das durchziehen können, müssen wir über den Tellerrand hinaus schauen.» Zwei Faktoren könnten einen Transfer jedoch ermöglichen, berichtet die «L’Équipe»: Zum einen steht die MLS vor einem neuen TV-Deal, welcher der Liga 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,8 Milliarden Euro) einbringt. Obendrein sind die USA Mitausrichter der Weltmeisterschaft 2026, was zusätzliche Strahlkraft mitbringe. Vor diesem Hintergrund könnte die finanzielle Hürde eines Messi-Deals bewerkstelligt werden. Der Vertrag des amtierenden argentinischen Weltmeister-Kapitäns läuft bei Paris Saint-Germain indes zum Saisonende aus.

adk 12 März, 2023 12:17