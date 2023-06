Messi spricht über "Bruch mit den PSG-Fans"

Lionel Messi erlebte zwei schwierige Jahre bei Paris Saint-Germain. Das gibt der Argentinier selbst zu und spricht daneben über den Bruch mit den PSG-Fans.

Nach seinem Vertragsende beim FC Barcelona heuerte Lionel Messi 2021 bei Paris Saint-Germain an. Eine Erfolgsgeschichte wurde es jedoch nicht. "Ich bin nach Paris gekommen, weil ich den Klub mochte, weil ich in der Mannschaft Freunde hatte und viele Leute kannte, Teamkollegen von der Nationalmannschaft oder einige frühere Mitspieler. Ich hatte das Gefühl, dass ich bei diesem Verein einen leichteren Einstand haben würde als bei anderen Klubs, zu denen ich hätte gehen können. Das war einer der Gründe, warum ich mich entschieden hatte, zu diesem Verein zu gehen", erklärt der 35-Jährige im Interview mit "beIN Sports" und betont: "Die Wahrheit ist, dass es für mich sehr viel schwieriger war, mich einzufinden, als ich es erwartet hatte. (...) Ich kam erst sehr spät dazu, hatte keine richtige Vorbereitung. Zudem musste ich mich an eine neue Stadt gewöhnen, was für mich und auch für meine Familie schwierig war."

Obendrein hatte Messi bei den Fans von Paris Saint-Germain nicht zuletzt aufgrund des enttäuschenden Abschneiden in der Champions League einen schweren Stand. "Die Leute haben dann angefangen, mich anders zu behandeln. Der Grossteil der PSG-Fans behandelte mich noch immer wie am Anfang, aber es gab dann auch einen Bruch mit den PSG-Fans. Es war nicht meine Absicht, diesen Bruch auszulösen, wirklich nicht. Aber das ist auch zuvor schon bei Neymar oder (Kylian) Mbappé passiert", so der Argentinier. Nach zwei Jahren in Paris zieht es den Weltmeister nun fort in die MLS zu Inter Miami.

adk 25 Juni, 2023 13:12