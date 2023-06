Nach geplatztem Nagelsmann-Deal: Luis Enrique soll PSG-Trainer werden

Nach dem geplatzten Deal mit Julian Nagelsmann will Paris Saint-Germain Luis Enrique als neuen Coach installieren. Mit dem Spanier laufen Gespräche über ein Engagement.

Mit Julian Nagelsmann konnte sich Paris Saint-Germain am Ende doch nicht auf eine Zusammenarbeit verständigen. Deshalb bemühen sich die Pariser nun laut der "L'Equipe" um Luis Enrique. Der ehemalige spanische Nationaltrainer soll PSG bereits zugesichert haben, dass er das Projekt gerne übernehmen wollen würde.

Hinter den Kulissen sind die Gespräche in vollem Gange. So wird unter anderem noch darüber verhandelt, welches Personal Luis Enrique mit in die französische Hauptstadt nimmt und welche Klauseln im Vertrag verankert sind. Sofern eine Einigung zustande kommt, könnte der Spanier sodann Christophe Galtier auf der PSG-Trainerbank beerben.

adk 18 Juni, 2023 16:17