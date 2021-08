Neuer Klub: Lionel Messi hat sich bereits entschieden

Khalifah Bin Hamad Al-Thani twittert am Freitagabend, dass die “Verhandlungen offiziell beendet seien.” Bereits in Kürze werde Messi als PSG-Neuzugang angekündigt. Medienberichten zufolge unterzeichnet der 34-Jährige einen Zweijahresvertrag mit Option für eine weitere Spielzeit. Die Franzosen rüsteten in diesem Sommer noch einmal kräftig auf. Die sportlichen Perspektiven und auch die Tatsache, dass er mit Neymar und mehreren argentinischen Nationalmannschaftskollegen zusammenspielen kann, dürften den Superstar letztlich überzeugt haben.

ManCity-Coach Pep Guardiola hatte eine Messi-Verpflichtung im Laufe des Freitags bereits ausgeschlossen. Ein allfälliger Versuch von Chelsea kommt offenbar zu spät. Lionel Messis Vater Jorge soll sich bereits mit den PSG-Verantwortlichen treffen. Der Transfer könnte am Wochenende offiziell bestätigt werden.

Lionel #Messi has chosen to join #PSG – 2 years + 1 on option for the contract – the club is looking to wrap up the signing over the weekend, and is set to meet with Jorge Messi in the next few hours.

