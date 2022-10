Neues Transferziel für Mbappé?

Kylian Mbappé wird nach wie vor mit einem Abgang von Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Nun wird allerdings nicht Real Madrid als Destination gehandelt.

Angeblich will Kylian Mbappé Paris Saint-Germain schnellstmöglich verlassen. Dabei dementierte der französische Nationalspieler dies zuletzt. Und doch halten die Spekulationen weiter an. Wie die Sporttageszeitung «L’Equipe» nun berichtet, wurde dem 23-jährigen Profi aus seinem Umfeld jetzt zu einem Wechsel in die Premier League geraten.

England sei «das beste Ziel für ihn», soll Mbappés Onkel laut der «L’Equipe» gesagt haben. Als mögliche neue Klubs werden Manchester City und der FC Liverpool genannt. Mit den Reds sprach Mbappé sogar vor einigen Monaten – ebenso wie mit Real Madrid. Dabei entschied er sich letztlich für eine Vertragsverlängerung bei PSG.

adk 23 Oktober, 2022 12:41