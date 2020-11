Neymar ist bereit für neuen Fünfjahresvertrag

Die Gespräche zwischen PSG und Neymar bezüglich einer Vertragsverlängerung wurden aufgenommen. Die Zeichen stehen auf Grün.

Medienberichten zufolge ist der 28-Jährige bereit, sich gleich für fünf weitere Jahre an den französischen Topklub zu binden. Nachdem anfänglich immer wieder über eine mögliche Rückkehr des Brasilianers zu seinem vorherigen Klub Barcelona spekuliert wurde, ist dies nun kein Thema mehr. Neymar hat sich in Paris längst eingelebt, fühlt sich im Team, in der Stadt und im Klub wohl.

Sportdirektor Leonardo bestätigte in dieser Woche, dass Gespräche aufgenommen wurden. Derzeit ist Neymar noch bis 2022 gebunden. Schon in absehbarer könnte das Arbeitspapier langfristig ausgedehnt werden.

