Neymar: «Die Kritik ist manchmal berechtigt»

Neymar muss bei Paris Saint-Germain mal wieder Kritik einstecken. Damit kann der Brasilianer eigenen Aussagen nach aber leben.

Für Paris Saint-Germain geht es am Dienstag (21 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern. Der Druck ist im Vorfeld gross, die Stimmung angespannt. Das weiss auch Neymar. «Ich fühle mich sehr gut, physisch und mental. Die Kritik ist manchmal berechtigt», erklärte der Offensivstar am Montag auf der Pressekonferenz.

Der 31-Jährige meinte: «Jeder denkt aber anders über den Fussball. Ich respektiere diese Meinungen. Ich spiele Fussball, so wie ich das kann. Das werde ich bis zum Ende der Saison auch so weitermachen.» PSG verlor aber zuletzt zweimal in Serie. «Es gibt immer schwierige Momente in einer Saison. Wir müssen hart arbeiten und solche schweren Momente überwinden. Wir wissen, dass wir viele Fehler haben im Moment. Wir wollen nun aber nach dem besten PSG Ausschau halten, was möglich ist», so Neymar.

adk 13 Februar, 2023 17:58