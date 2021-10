Neymar sagt, weshalb das Zusammenspiel bei PSG harzt

Paris St. Germain hat im Sommer auf dem Transfermarkt kräftig zugeschlagen. Gleich mehrere Starspieler, darunter Lionel Messi, Georginjio Wijnaldum oder Achraf Hakimi wurden verpflichtet. Dass es im Zusammenspiel der “neuen” Mannschaft noch etwas harzt, ist für Neymar nur verständlich.

Aus Sicht des 29-jährigen Brasilianers braucht es schlicht noch etwas Zeit, damit ein Rädchen ins andere greift. Zudem sei auch die Konkurrenz stark. “PSG hat sich gut verstärkt mit Spielern von grosser Qualität, Champions. Es ist schön, sie im Team zu haben. Wenn man so viele gute Spieler zusammenführt, ist es klar, dass man als Favorit gehandelt wird. Aber andere Teams haben sich meiner Meinung nach auch verbessert. Und am Ende entscheidet sowieso, was auf dem Platz passiert”, sagt Neymar im Interview mit dem brasilianischen YouTuber “Fui Clear”.

Für den Nationalspieler sei es vor allem wichtig, füreinander zu kämpfen: “Wenn wir nicht zusammenhalten, uns nicht anstrengen, nicht für andere mitlaufen, dann wird es schwierig. Wir müssen Solidarität zeigen. Es ist erst ein Monat in der Saison vorbei. Wir lernen uns noch kennen. Wir müssen uns verbessern. Aber wir haben alle nötigen Teile, um eine grossartige Saison zu spielen und alle Titel zu gewinnen, die wir gewinnen möchten.”

psc 29 Oktober, 2021 11:39