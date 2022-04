Neymar kritisiert und attackiert die eigenen PSG-Fans

Superstar Neymar will sich die Pfiffe und das negative Verhalten der eigenen PSG-Fans nicht mehr länger gefallen. Der 30-Jährige schlägt verbal zurück.

Es war ein trauriges Bild, das sich am Wochenende zeigte: Dank dem 1:1 gegen Lens sicherte sich PSG den Meistertitel. Viele Fans verliessen in der 75. Minute aber das Stadion und feierten nicht mit. Sie protestierten damit gegen die aus ihrer Sicht verfehlte Vereinspolitik und das frühe Aus in der Champions League. Neymar ist sauer. “Es war surreal, dass ein Teil der Menge das Stadion verlassen hat”, sagt der Stürmer gegenüber “ESPN”.

Zu den Pfiffen, die er in dieser Saison mehrfach kassiert hat, vertritt Neymar ebenfalls eine klare Meinung: “Ich habe hier noch drei Jahre Vertrag, also hört auf, mich auszubuhen – oder ihr werdet dafür noch jede Menge Luft brauchen…”

Zuletzt gab es auch Spekulationen, wonach der Brasilianer den Verein trotz Vertrag bis 2025 im Sommer verlassen könnte. Offenbar hegt Neymar derzeit aber keine solchen Pläne.

psc 26 April, 2022 10:13